Med prestajanjem kazni napadel drugega zapornika

Karabinjerji iz Nabrežine so prestregli 41-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati šest mesecev.

Zaradi nasilja je bil večkrat za zapahi. Tudi med prestajanjem kazni v zaporu v Messini se očitno ni uspel pomiriti in je napadel drugega zapornika, ki je bil z njim v ječi, pri čemer se je slednji zaradi poškodb moral zateči v bolnišnico. Poškodovani je moškega ovadil, pred sodno obravnavo pa so ga izpustili iz zapora in so se za njim tedaj izgubile sledi. Moškega je sodišče iz Messine obsodilo na šest mesecev zapora zaradi telesnih poškodb. Karabinjerji iz Nabrežine so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.