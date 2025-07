Med trgoma Perugino in Garibaldi spet omejujejo nočno življenje

Od petka do 30. avgusta bo med trgoma Perugino in Garibaldi veljala odredba proti širjenju nasilja in urbani degradaciji. Da bi občina preprečila kazniva dejanja in prebivalcem območja ustvarila varno življenjsko okolje, je barom in drugim lokalom predpisala urnik zaprtja in prepoved prodaje pijač v steklenih posodah, ter prepoved prodaje alkoholnih pijač po določeni uri.

Točneje bodo prepovedi veljale na Trgu Perugino, v ulicah Settefontane in Raffineria, na trgih Sonnino in Garibaldi ter v ulicah Oriani, Pascoli, Manzoni, Gambini in Conti do Ulice Settefontane.

Trgovine, avtomati in prodajalne živil bodo morali zapreti vrata med polnočjo in 5. uro zjutraj. Med 22. in 5. uro pa bo na omenjenem območju prepovedano imeti s sabo ali uživati katerokoli pijačo v steklenici, steklenem kozarcu ali pločevinki, zlasti alkoholne pijače v kakršnikoli posodi, na javni ali zasebni površini odprti za javnost. Dovoljena je dostava na dom med 22. in 5. uro, prav tako je do 24. ure dovoljena strežba pijač v lokalih in zunanjih pritiklinah. V hotelih bo dovoljena strežba gostom tudi med polnočjo in 5. uro.