Na plaži v Sesljanu je danes zgodaj popoldne 70-letnega moškega med plavanjem v morju pičila žuželka. Ta je vstopila v usta in moškega zbodla v grlo. Ponesrečencu je uspelo, da je priplaval nazaj do obale, od koder so poklicali enotno številko za klic v sili 112.

Ko so prišli reševalci, je bil moški zavesten, a je imel težave z dihanjem. V stanju, ki ni resno, so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico.