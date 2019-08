Medvedki kot simbol vključevanja

Primerov integracije prosilcev za azil je pri nas malo. Osebe, ki iz različnih razlogov zapustijo svojo domovino, se težko vključijo v tržaški vsakdan. Večinoma se odpravijo dalje, v Veneto in druge italijanske dežele, ker tu ne najdejo zaposlitve. Veliko jih sicer že ima poklic, ki pa ga žal na tujem ne morejo opravljati in se zato za preživetje odločijo za drugo delo.

Tisti, ki vendarle ostanejo v Trstu in si z družino ustvarijo novo življenje, potrebujejo pomoč, ki jim poleg preživetja zagotavlja dostojanstvo in rast. Prav o taki vrsti podpore priča zgodba dobrodelnih medvedkov »Refugee Bear - Integration through Entrepreneurship« (Medvedki azilantov – integracija s podjetništvom), ki so simbol vključevanja v družbo s pomočjo podjetništva, predvsem pa s prostovoljstvom, donacijami in delom.

Tržaško italijansko-ameriško združenje (AIA) je v zadnjem letu razvilo pravi koncept integracije, ki je nekaterim prosilcem za azil omogočil prehod od brezposelnosti do novega poklica s kreativnim delom z odraslimi in otroki.