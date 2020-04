Meghan in Harry ne gresta v Devin

Princ Harry in Meghan se ne selita v Devin. Pa ne zato, ker bi se jima sorodniki Thurn und Taxis zamerili, temveč zaradi prvega aprila, ki je bralcem ponagajal. Princ Charles je leta 1984 sicer zares prenočil na gradu in kraljici Elizabeti so dejansko podarili lipicanca. Izmišljenega pa je bilo marsikaj, od lova na lisico do glasnika, sira Conmana Crooksa, čigar ime bi lahko prevedli z »Goljuf Prevarantič«; portal Forged, preko katerega se je oglasil, pa s »Ponarejeno«.

Nekateri bralci so šali nasedli, drugi ne, skupaj smo se malce pozabavali, kar je še zlasti v takih časih zdravo.