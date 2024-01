Megla in dež ponekod ovirala promet

Včeraj in danes je zlasti ponekod na kraškem robu in na Kraški planoti nastala gosta megla, ki je mestoma ovirala promet. Vidljivost je dosegala le nekaj deset metrov. Hkrati so se pojavljale tudi padavine, ki so bile najpogostejše in najobilnejše prav v tržaškem zaledju, na Krasu in v Bregu. V dveh dneh je ponekod padlo do okrog 40 litrov dežja na kvadratni meter, kar niti ni prav malo. Januarske vsote so bile doslej na Tržaškem razmeroma skladne z dolgoletnim dogajanjem ali nekoliko višje, v Boljuncu smo do 16. ure v januarju skupaj namerili 72,6 litrov dežja na kvadratni meter.