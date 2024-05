Priljubljeni pohod z degustacijo kraških dobrot bo ekološko obarvan

»Tudi letos bomo ponudili nekaj novega, da ne bi prešli v rutino.« Tako je podjetnica Ivanka Pahor opisala letošnji jubilejni deseti pohod na Kohišče, ki je predviden v nedeljo, 19. maja, dopoldne. Kot po navadi ga prirejata Kmetija Kohišče družine Pahor ter Smučarski klub Devin v sodelovanju z drugimi društvi in klubi, ki delujejo pod Grmado. Pohod ima tudi pokroviteljstvo Dežele Furlanije - Julijske krajine ter občin Devin - Nabrežina, Doberdob in Komen.

Ivanka Pahor je predstavila novosti. Skupina Ermada Flavio Vidonis bo pod šotorom civilne zaščite postavila fotografsko razstavo o naravnih katastrofah. Pohod bo letos prvič vključen v niz Ecofeste Dežele FJK, ki združuje ekološke dogodke, ki ravnajo pravilno in predvsem trajnostno z nastalimi odpadki. Prvič pa bodo udeleženci prejeli tudi kozarec za večkratno uporabo, katerega se bodo lahko posluževali med kosilom in degustacijami. Po izračunih organizatorjev bodo tako prihranili 45.000 kozarcev.

Štartne točke pohoda bodo spet štiri, iste kot lani. Tri bodo na italijanski strani meje, ena pa na slovenski. Pohodnice in pohodniki bodo lahko z odkrivanjem (oziroma ponovnim odkrivanjem) Grmade in Kohišča začeli med 8.30 in 10.30 v Devinu (pri stari železniški postaji), v Cerovljah (pri adrenalinskem parku), v Medjevasi (pri nogometnem igrišču) in v Brestovici (pri Klaričih). Od vseh štartnih točk bo označena pot do pet-kilometrske krožne poti, ki bo udeleženke in udeležence privedla do skupinskega kosila v dolini Kohišče.

Kot po navadi bodo pohod obogatile stojnice, kjer bodo proizvajalci lokalnih dobrot omogočili pokušnjo sirov, suhih mesnin in vin. Prijavnina znaša 20 evrov za odrasle od 14. leta starosti, 15. evrov pa za otroke od 6. do 13. leta starosti. Prispevek vključuje bone za degustacije med pohodom ter za zaključno kosilo, majico pohoda (ki bo letos oranžne barve) ter že omenjeni kozarec za večkratno uporabo.

