Meja pri Fernetičih ni ravno zgledna vizitka

»Stanje še nikoli ni bilo tako hudo. Asfalt je obrabljen in nadzor pri nekdanjem mejnem prehodu upočasnjuje promet. To je vizitka, ki jo ponuja Italija ob vstopu v državo.« S temi strogimi besedami so v sredo dopoldne pri Fernetičih mimoidoči obsojali slabo stanje cestišča, ki tam že predolgo onemogoča brezskrbno prehajanje slovensko-italijanske meje.

Odkar je Italija oktobra leta 2023 ponovno uvedla nadzor na meji s Slovenijo, morajo tovorna in druga vozila ob vstopu v Italijo voziti po nekdanjem parkirišču, kjer so vozniki primorani upočasniti vožnjo zaradi pregledov, a tudi zaradi lukenj in vdolbin na cestišču. Cesta, kjer je po padcu meje promet stekel brez obveznih postankov, je delno zaprta, delno pa namenjena vozilom, ki iz nasprotne smeri obrnejo proti Opčinam. Površina, ki je namenjena prehajanju meje, pa je popolnoma pokvarjena. Asfalt je v več točkah razpokan, luknje so globoke in signalizacija ni primerna, ograje razpadajo.

V takih razmerah so policija, vojska, finančna policija in karabinjerji primorani vsak dan še bolj upočasniti promet, zlasti tovornih vozil, za katerimi se nabira vrsta.