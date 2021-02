Mestni muzeji s prenovljeno ponudbo

»Mestni muzeji so v preteklih letih doživeli velik kakovostni vzpon in bili zelo dobro obiskani, ne le zaradi večjega števila turistov. Tudi Tržačani so ponovno odkrili kulturno bogastvo svojega mesta in redno obiskovali muzejske prostore. Delamo na tem, da bo tudi v času izrednih razmer ogenj ljubezni do domače kulturne dediščine gorel in živahno plapolal,« je povedala direktorica tržaških mestnih muzejev in knjižnic Laura Carlini Fanfogna, ki se veseli ponovnega odprtja muzejev ob vstopu Furlanije - Julijske krajine v rumeno območje.

Dolge tri mesece je namreč v dvoranah umetniških, zgodovinskih, znanstvenih in drugih tržaških muzejev vladala tišina. Za zaprtimi vrati pa se osebje ni predalo brezdelju in čakalo na boljše čase. »Muzejsko gradivo, eksponati in prostori potrebujejo redno in izredno vzdrževanje, ponudba pa mora biti vedno sodobna in prikupna. Razmere so nas prisilile k hitri digitalizaciji, zato smo se v času zapore posvetili tudi ustvarjanju novih spletnih vsebin,« je pojasnila direktorica Fanfogna in v pogovoru za Primorski dnevnik zaupala nekaj novosti. Obisk tržaških mestnih muzejev bo do 31. marca brezplačen.