Mestni svet počastil spomin na fotografa Paola Giovanninija

Na prvi seji mestnega sveta v novem letu so pred začetkom razprave počastili tudi spomin na pred nedavnim preminulega fotografa Primorskega dnevnika Paola Giovanninija. Župan Roberto Dipiazza je obudil svoje spomine na Paola, ki ga je, tako župan, srečeval vsako jutro pred vhodom v Mestno hišo, kjer se je fotograf srečeval s svojimi kolegi in razpravljal o prispevkih, ki jih čakajo tistega dne. Dipiazza je dejal, da je Giovannini ljubil svoje mesto in svoje delo. Temu je bil tako predan, da je v svoj objektiv znal ujeti prav vsak pomemben trenutek. Izpostavil je tudi Paolovo prijaznost, izrečene besede pa so globoko ganile mamo, brata in njegovo soprogo ter njuno hčerko, o kateri je Paolo vedno rad govoril.