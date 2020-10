»Mesto je z nami, pripravljeni smo na vse!« Tako je predsednik deželne in tržaške zveze javnih lokalov Fipe Bruno Vesnaver bojevito napovedal, da lastniki javnih lokalov ne bodo kar tako sprejeli zadnje uredbe predsednika vlade Giuseppeja Conteja. Vesnaverja smo danes vprašali za oceno ponedeljkove spontane demonstracije proti novemu »mini lockdownu« na Velikem trgu. Povedal je, da so na njej sodelovali mnogi občani, ne samo prizadetih sektorjev, ki so naveličani tega stanja.

Da ni pravično kriviti gostince oziroma upravitelje javnih lokalov, je potrdil tudi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robert Frandolič, ki je mnenja, da je treba razumeti, kje se širi prenos novega koronavirusa. Med vprašanji, ki jih je postavil, je to, da je k novemu valu epidemije morda prispevalo odprtje šol.