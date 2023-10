Mi ljubimo sardone!

Sardoni – ocvrti, opohani, marinirani, z oljkami, kaprami ali čebulo, na popečenih kruhkih s paradižnikom in gorgonzolo, z jajčevcem in mocarelo, v pašti s posušenim paradižnikom in limonino lupino, na belo, na rdeče, pa tudi v rogljiču ...

Take in podobne recepte kuharskih mojstrov iz krajevnih lokalov ponuja »spominski fotografski album oz. knjižna reportaža po slastnih pojedinah s sardoni«, kot je publikacijo We Love Sardoni definiral Nicola Santini, ki jo je uredil skupaj s Fabiano Romanutti. Predstavili so jo v lokalu La Barcaccia v trgovini Eataly, kjer sta sardone slavila tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gaborvec in predsednik festivala Duino&Book Massimo Romita.