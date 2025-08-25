Michael Jordan bo od jutri imel v Trstu spominsko ploščo

Štiridesetletnico košarkarske tekme v športni dvorani na Čarboli, na kateri je v dresu tržaškega Stefanela nastopil Michael Jordan, ki za dober del poznavalcev velja za najboljšega košarkarja vseh časov, bodo jutri (v torek) ob 11. uri počastili z odkritjem spominske plošče. Potem ko je klub Pallacanestro Trieste 23. junija obletnico obeležil z igro dronov nad Velikim trgom, bo ravno na Čarboli potekal dogodek Through the Glass, katerega pobudnik je Erik Filipac. Na javni prireditvi se bodo ob navzočnosti tržaškega župana spomnili Jordanovega zabijanja, ki je razneslo košarkarsko tablo, ter predstavili druge pobude, ki bodo zaživele do konca leta.