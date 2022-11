Migracijski val letos jeseni ni oslabel

Pribežnikov, ki ob koncu balkanske poti prestopijo slovensko-italijansko mejo in prispejo na Tržaško, je dan za dnem več. Kot smo poročali v preteklih tednih, se prebivalci obmejnih območij redno srečujejo s skupinami migrantov, ki se iz gozda odpravijo proti mestu, da bi iskali boljšo prihodnost v zahodni Evropi. Podobno stanje doživljamo na meji že desetletja, a porast števila prihodov je v tem jesenskem obdobju pred očmi celotne javnosti.

Septembra lani je po podatkih, ki jih je Primorskemu dnevniku posredovala tržaška prefektura, prišlo v Trst 900 (prijavljenih) migrantov, oktobra pa 530. Takrat je še veljalo, da je jeseni število prihodov hitro upadlo sredi oktobra in spet naraslo šele ob koncu aprila naslednjega leta. Letos pa kaže, da se migracijski val ne bo tako hitro izčrpal. V septembru je prefektura zbrala prijave 1500 migrantov, v oktobru pa 2100. Velika večina jih je zaprosila za azil, le redkim je prefektura izdala odločbo o vrnitvi ali izgonu.

Po besedah predstavnikov kvesture v tem obdobju vsak dan prispe do središča Trsta od 50 do 100 migrantov. Običajnega jesenskega premora policija letos še ni dočakala in se zato sooča s kadrovskimi težavami.