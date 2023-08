Migrante bi izselili iz silosa

Danes zjutraj se je na tržaški prefekturi sestal pokrajinski odbor prefekture za varnost. Med drugim so pristojni debatirali o sprejemanju migrantov, ki v Trst pripotujejo z balkanske poti. Nastanitvene strukture so namreč polne, zaradi česar okoli 200 ljudi spi v opuščenem silosu pri železniški postaji med kupi smeti, podganami in celo kačami. Stavba je v zadruge lasti Coop Alleanza 3.0, njeni predstavniki so se udeležili sestanka. Hkrati stavbo ščiti spomeniško varstvo. Med predlaganimi rešitvami je bila tudi izpraznitev stavbe, pri čemer pa bo treba najprej najti namestitev za njene prebivalce. Dežela Furlanija - Julijska krajina je predlagala namestitev začasnega sprejemnega centra, kjer bi namestili tako prosilce za azil kot tiste migrante, ki jih nameravajo vrniti v države izvora. Naslednji teden se bodo pristojni ponovno sestali na prefekturi, sestanka se bo po napovedih udeležilo tudi Spomeniško varstvo.

Med tem je danes zjutraj v Kanduali (tako migranti imenujejo stavbo) potekala že druga čistilna akcija na pobudo Alija Mudassarja, Pakistanca, ki že sedem let živi v Trstu. Potem ko je včeraj ob pomoči prebivalcev opečnate pošasti nabral za 25 vreč smeti, je bil izkupiček današnje akcije dvojni. V treh urah so nabrali kar 50 vreč smeti. "Bilo je grozno, zaradi smrada sem skoraj bruhal," je Ali povedal za Primorski dnevnik in dodal, da je v akcijo stopil, ker ni želel le nemo gledati, ampak je hotel rojake spodbuditi, da vsaj nekoliko počistijo prostor, v katerem živijo. Prostovoljec Skupnosti sv. Egidija je migrantom tudi podaril 50 majic.