»Migranti potrebujejo zlasti oskrbo okuženih ran«

Pravica do enakega zdravstvenega zavarovanja mora prevladati nad migracijsko politiko. To je bilo glavno sporočilo včerajšnje prve izvedbe festivala prostovoljstva in humanitarne medicine Salute!, ki ga je priredilo združenje Donk Humanitarian Medicine. S srečanjem, ki so se ga udeležili številni predstavniki tretjega sektorja in tudi predstavniki javnih zdravstvenih ustanov, je združenje želelo obeležiti prvih deset let delovanja. Prostovoljec nevladnega združenja Donk, ki nudi brezplačno zdravstveno pomoč tujcem in Italijanom brez zdravstvenega zavarovanja, je tudi tržaški zdravnik v pokoju Michele Carraro, ki je član združenja od leta 2019. Na včerajšnjem posvetu je govoril o primerih dobrih praks na relaciji Neapelj - Trst. Ob robu srečanja smo z zdravnikom poklepetali o humanitarnem delu na tržaških ulicah.

Komu je v Trstu namenjena vaša pomoč?

Nudimo zdravstveno oskrbo predvsem migrantom, ki pridejo v Trst po balkanski poti.

Kakšno je zdravstveno stanje vaših pacientov?

Migranti, ki pridejo v Trst, so v glavnem mlajši moški, ki so v dobri zdravstveni formi. Mi zdravniki opažamo pri njih v glavnem težave dermatološke narave, ki so posledica pešačenja po gozdovih in gorah. V Trst, ki za večino migrantov pomeni vstopno točko v Evropo, čeprav so prepešačili celo Hrvaško in Slovenijo, a cilj za migrante ostaja priti v bogatejši del Evrope, prispejo z manjšimi ranami, ki so posledica ugrizov insektov. Tudi ugrize kač smo že videli na migrantih. Na njihovih ranah pogosto pride do bakterijske infekcije zaradi praskanja in pomanjkljive higiene. Prostovoljci združenja Donk, v katerem so tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki, jim rane oskrbimo lokalno, s kremami. V hujših primerih je treba migrantom dati tudi antibiotike.