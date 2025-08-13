Mikajo ga skandinavske države

Pred ustnim izpitom je bil pod pritiskom, na maturo se je skrbno pripravljal, veliko se je učil. Ko pa so mu profesorji na ustnem preverjanju pokazali črno-belo fotografijo protesta iz obdobja velike gospodarske krize v Ameriki, si je oddahnil. Ekonomija je namreč predmet, ki mu še najbolj leži, je povedal Erik Piščanc, ki je maturo na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Trstu (smer uprava, finance in marketing) zaključil s stotico in pohvalo.

Gospodarske vede, še posebej marketing in finance, ga toliko zanimajo, da se je dijak odločil za nadaljnji študij ekonomije na tržaški univerzi. Rad pa bi del študija opravil med izmenjavo v tujini. Še najbolj ga pritegujejo skandinavske države, je povedal Erik.

Dijaka je po zaključenem maturitetnem izpitu preplavil občutek sproščenosti, občutil je tudi veliko zadoščenje, ki ga je delil s prijatelji in družino, nam je zaupal. »Po toliko truda sem si lahko končno oddahnil,« je dejal. Kaj pa se mu je od zaključenih šolskih let še najbolj zapisalo v spomin?

»Zagotovo šolski izlet, na katerem smo lani obiskali Bruselj, Luksemburg in Strasbourg. Imeli smo priložnost, da smo spoznali razne evropske institucije, zanimivo je bilo tudi videti, kako tri različna mesta močno povezuje skupna evropska identiteta,« je pojasnil dijak, ki ga ob gospodarstvu navdušuje tudi delovanje ustanov EU. Zanimalo nas je še, ali si je Erik odliko in celo pohvalo pričakoval. Kljub temu, da se je veliko učil - pretežno sam, včasih pa so si med sošolci tudi pomagali pri učenju - dijak ni pričakoval zaključka z najvišjo oceno. »Predstavljal sem si, da bom vsekakor zaključil pozitivno,« je dejal Erik. »Potem pa sem bil ob končnem rezultatu kar lepo presenečen.«