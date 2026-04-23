Kjer so leta 1944 visela trupla, je danes odmevala glasba

V palači Rittmeyer, v kateri je zdaj tržaški konservatorij Giuseppe Tartini, so pred 82 leti nacisti obesili 51 italijanskih, slovenskih in hrvaških antifašistov. V spomin na krvoločni dogodek je glasbena institucija danes tako kot vsako leto priredila slovesnost, na kateri je z glasbo in sporočilom miru še enkrat pregnala sovraštvo.

»Kot izobraževalna ustanova, ki deluje v teh prostorih, imamo dolžnost, da svoje študente in širšo javnost opozorimo na tragične dogodke preteklega stoletja, da se ne bi nikoli več ponovili,« je po polaganju vencev na pročelju stavbe v Ulici Ghega povedal ravnatelj Sandro Torlontano. Glasba je kot univerzalni jezik miru in sožitja pospremila prisotne po monumentalnem stopnišču, kjer so 23. aprila 1944 visela trupla političnih zapornikov. Kvartet godal je uvedel dogajanje z Adagiom italijanskega skladatelja Uga Amendole.

»S poznavanjem preteklosti lahko naši študentje gradijo prihodnost, ki temelji na vrednotah sožitja in miru,« je nato povedal ravnatelj v veliki dvorani konservatorija, ki so jo letos napolnili tudi dijakinje in dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni, od koder so bile doma nekatere žrtve. Spremljal jih je postojnski podžupan Andrej Berginc. »Danes stojimo na mestu, kjer se še posebej zavedamo pomena spoštovanja, do naših prednikov, do človeka, do vsakega posameznika,« je dejal. Spominjamo se vseh, tudi tistih, ki jih nismo poznali, pa so s svojim življenjem pustili neizbrisen pečat. To so bili preprosti ljudje, katerih imena z veliko začetnico zapisujemo v zgodovino slovenskega naroda. Strah jim ni zameglil pogleda na svobodo in lepše čase,« je poudaril Berginc.