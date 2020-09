Milan Rakovac dobitnik nagrade Tomizza

Šestnajsta nagrada v poklon pisatelju Fulviu Tomizzi, ki jo podeljuje tržaški Lions klub Trieste Europa pod pokroviteljvstvom Občine Trst, letos roma v roke njegovega prijatelja, istrskega rojaka in zavzetega zagovornika istih vrednot sobivanja, sožitja in solidarnosti med narodi. Prejme jo književnik in publicist Milan Rakovac. Pred dvajsetimi leti je na prijateljevem pogrebu bil med pobudniki bodočega Foruma Tomizza, s katerim so hoteli nadaljevati pisateljevo poslanstvo, krepiti družbeni in kulturni dialog ter ovrednotiti jezikovno dediščino ob meji.

Vest so danes naznanili na tiskovni konferenci v palači Gopčević. Letos so prvič kandidate predlagali tudi pobrateni Lions klubi iz Lovrana, Zagreba in Poreča. Predlog zadnjega izmed teh je naposled bil tudi zmagovit, saj je Rakovac s Tomizzo delil večplastno zgodovinsko in kulturno pot. S svojimi deli se je izkazal za pričevalca večkulturnosti na obmejnem pasu in glas narodov, ki jih je zgodovina ločila, vendar so si v svojem bistvu zelo blizu, so zapisali v utemeljitvi. Z nagrado Tomizza želijo v ospredje postaviti ravno delo zaslužnih posameznikov, ki tako ali drugače stopajo po sledovih istrskega pisatelja in si prizadevajo za tkanje dialoga in medsebojnega spoznavanja vseh v Trstu prisotnih skupnosti. V preteklosti so tako priznanje med drugimi prejeli Predrag Matvejević, Ciril Zlobec, Giorgio Pressburger, Paolo Rumiz, Dimitri Volčič in Mauro Covacich.