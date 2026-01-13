VREME
Milje bodo dobile mladinski dom

Med ljudskima vrtovoma Cosina in Postogna bo miljska občina uredila prostor za mlajše občane

Spletno uredništvo
Milje
13. jan. 2026
Med ljudskima vrtovoma Cosina in Postogna bo miljska občina uredila prostor za mlajše občane. V starem skladišču v samem centru obalnega mesta bo kmalu nastal CAG (Centro Aggregazione Giovanile), center, v katerem se bodo lahko mladi srečevali in se skupaj posvečali športu, kulturi ter drugim dejavnostim.

Poslopje za občinsko knjižnico je trenutno delno zapuščeno in dotrajano, potrebno temeljite obnove. Občini je v ta namen fundacija CRTrieste namenila 200 tisoč evrov. Z vsoto bodo pokrili stroške infrastrukturnih del in prenovili stranišča, tla, napeljave z ogrevanjem ter pobelili sobe. Največ bodo vložili prav v stranišča, ki niso primerna za javno uporabo. Dodali bodo dve stranišči primerni tudi za obiskovalce s posebnimi potrebami. Prostore bodo prilagodili gibalno oviranim ljudem in jih povečali, saj bodo zunanjo teraso spremenili v zaprto dvorano.

Pod nadzorom osebja bodo obiskovalci centra lahko prirejali tudi zabave, koncerte in druge dogodke. »Ustanovitev mladinskega centra je vključena v program delovanja občinskega odbora,« je spomnil miljski župan Paolo Polidori, »v Miljah imajo mladi, zlasti najstniki, bolj malo javnih prostorov za druženje.« Nad uspešnim sodelovanjem s fundacijo CRTrieste je navdušena odbornica za mladinske politike Gianna Birnberg, prepričana, da bo center postal stična točka za mlade Miljčane, ki si želijo socialne in osebne rasti.

