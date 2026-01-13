Milje bodo dobile mladinski dom

Med ljudskima vrtovoma Cosina in Postogna bo miljska občina uredila prostor za mlajše občane. V starem skladišču v samem centru obalnega mesta bo kmalu nastal CAG (Centro Aggregazione Giovanile), center, v katerem se bodo lahko mladi srečevali in se skupaj posvečali športu, kulturi ter drugim dejavnostim.

Poslopje za občinsko knjižnico je trenutno delno zapuščeno in dotrajano, potrebno temeljite obnove. Občini je v ta namen fundacija CRTrieste namenila 200 tisoč evrov. Z vsoto bodo pokrili stroške infrastrukturnih del in prenovili stranišča, tla, napeljave z ogrevanjem ter pobelili sobe. Največ bodo vložili prav v stranišča, ki niso primerna za javno uporabo. Dodali bodo dve stranišči primerni tudi za obiskovalce s posebnimi potrebami. Prostore bodo prilagodili gibalno oviranim ljudem in jih povečali, saj bodo zunanjo teraso spremenili v zaprto dvorano.

Pod nadzorom osebja bodo obiskovalci centra lahko prirejali tudi zabave, koncerte in druge dogodke. »Ustanovitev mladinskega centra je vključena v program delovanja občinskega odbora,« je spomnil miljski župan Paolo Polidori, »v Miljah imajo mladi, zlasti najstniki, bolj malo javnih prostorov za druženje.« Nad uspešnim sodelovanjem s fundacijo CRTrieste je navdušena odbornica za mladinske politike Gianna Birnberg, prepričana, da bo center postal stična točka za mlade Miljčane, ki si želijo socialne in osebne rasti.