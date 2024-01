Milje vse bolj prijazne za osebe z demenco

Že štiri leta se lahko Milje ponašajo z nazivom DFC - Dementia Friendly Community, ki jim ga je nadela zveza Alzheimer iz Italije. DFC je projekt, ki si prizadeva, da bi skupnosti postale prijazne za ranljive osebe in osebe z demenco ter njihove družine ter da bi spodbujale in oblikovale skupnost, ki je pozorna na potrebe vseh. V gledališču Verdi v Miljah so se v soboto spomnili na prehojeno pot v zadnjih štirih letih, v katerih so organizirali veliko konferenc, dejavnosti ozaveščanja ter usposabljanja za občinsko osebje in druge.

Obenem se je vedno več miljskih realnosti pridružilo skupnosti prijaznih do oseb z demenco, to pa predvsem po zaslugi izobraževanja, ki ga nudi društvo de Banfield ter sodelovanja z Občino Milje in zdravstvenim podjetjem.

Med temi, ki so svoje mesto dobili na vijoličnem zemljevidu (to pomeni, da tam izvajajo dejavnosti za osebe z demenco oziroma da so tamkajšnji zaposleni izobraženi o tem, kako naj ravnajo z njimi), je muzej sodobne umetnosti Ugo Carà, kjer se lahko osebe z demenco vsak mesec skupaj s terapevtom udeležijo vodenih ogledov in izvajajo dejavnosti kognitivne rehabilitacije, in občinska knjižnica. Posebnega izobraževanja so bili deležni tudi lokalni policisti ter zaposleni na ladji Delfino verde. Izobraževanja so se udeležili tudi zaposleni v lekarnah in okrog desetih trgovinah.

Odgovorna za center CasaViola Antonella Deponte je izpostavila, da postajajo Milje model, ki ga študirajo in ga želijo promovirati tudi na državni ravni.