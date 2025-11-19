VREME
Poslopje pri Sv. Jakobu v Trstu, kjer bo Fundacija Caccia Burlo uredila stanovanja za ranljivejše (FOTODAMJ@N)
V Trstu novo zatočišče za socialno ogrožene
Valentina Sancin |
19. nov.. 2025 | 15:40
Brezpilotni letalnik tehta samo 1645 gramov, deluje z dosegom 25 kilometrov (OBČINA TRST)
Lokalna policija dobila prvi dron
Sanela Čoralič |
19. nov.. 2025 | 10:47
Na proseškem sedežu rajonskega sveta za zahodni Kras so se sestali predstavniki treh občin in kraških rajonskih svetov (FOTODAMJ@N)
Izboljšali bi avtobusne povezave med kraškimi vasmi in Trstom
Eva Skabar |
19. nov.. 2025 | 7:00
Streha nekdanjega termalnega bazena Acquamarina se je zrušila med vzdrževalnimi deli 29. julija 2019 (ARHIV)
Za zrušitev strehe termalnega bazena ni nihče kriv
Sanela Čoralič |
18. nov.. 2025 | 20:08
Tržaška
V Trstu novo zatočišče za socialno ogrožene
Spletna stran je v vzdrževanju
Goriška
Plaz v Bračanu: tožilstvo uvedlo kazenski postopek
Kultura
Stiske italijanskega predsednika
Goriška
Po tragični smrti »junaka iz Nemčije« kličejo k solidarnosti
