Miljske ulice in nabrežje ponovno pisani

Bliža se tradicionalna zabava, ki vsako poletje poživi miljske ulice do Trga Caliterna. Letošnji poletni karneval, ki bo potekal od 6. do 15. avgusta, prinaša skupaj z zabavo, druženjem in veseljem tudi posebnost: na pustni povorki, 14. avgusta, skupine ne bodo le dirkale na čolnih, ampak se bodo prvič predstavile tudi na »morskih vozovih«, to se pravi na okrašenih plavajočih konstrukcijah. Tudi na Trgu Caliterna bo letos nekoliko drugačno: »Ustvarili bomo seznam prisotnih, število udeležencev bo omejeno, največ se bo lahko praznovanja v šotoru udeležilo 520 ljudi,« je povedal predsednik Združenja skupin miljskega pusta Mario Vascotto, ki je na današnji novinarski konferenci z županjo Lauro Marzi ter občinskim odbornikom za turizem in promocijo mesta Stefanom Decollejem predstavil program poletnega pusta 2021. Na predstavitvi so tudi odprli novi sedež Združenja skupin miljskega pusta v Ulici Roma 20, kjer so uredili manjši muzej.

