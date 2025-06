Miljsko poletje bodo popestrili glasba, cirkusanti in seveda pust

S poletjem se v Milje vračajo priljubljeni in že ustaljeni dogodki, kot so poletni pust, festival Muja Buskers in Malvazije v pristanu, poleg teh pa bodo obalno mestece poživili številni koncerti, predstave in druge prireditve. Pester program sta v sredo na srečanju v miljskem mestnem središču razkrila miljski župan Paolo Polidori in podžupan Nicola Delconte ob predstavnikih raznih društev, ki bodo sooblikovala poletne prireditve.

Vse se bo začelo 26. junija s praznikom miljskih zavetnikov sv. Ivana in Pavla, od 20. do 24. junija pa bodo v prostorih župnije priredili njima posvečeno šagro. 27. junija bodo v muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà odprli razstavo Restituzioni. Do 7. septembra bodo na ogled dela na papirju iz občinske umetnostne zbirke. 27. junija se bo začel tudi tridnevni baročni praznik, ki ga prireja društvo Serenade Ensemble. Vrstili se bodo koncerti v miljski katedrali in na drugih lokacijah, plesali in igrali bodo tudi po središčnih ulicah. Od 2. do 6. julija bo na vrsti 9. festival cirkuške poulične umetnosti Muja Buskers, ki ga prireja društvo Sparpagliati. Od 11. do 13., od 18. do 20. in od 25. do 27. julija bodo na Trgu Marconi v sklopu niza Muggia in piazza nastopile godbe, pa tudi nekateri solisti in tribute skupine.

Malvazije v pristanu bo mogoče okusiti 1. avgusta zvečer v organizaciji LAS Kras. Nato se bo spet dogajalo 6. avgusta, ko se bo začel večdnevni praznik Festa della Madonna d’Agosto, ki ga prirejajo ob velikem šmarnu in bo do 17. avgusta vabil v park bazilike Marije Vnebovzete.

Med 8. in 15. avgustom bo Milje poživil letošnji poletni pust. Na Trgu Caliterna bo med stojnicami in ob glasbi vsak večer živo, 9. avgusta bo od tod startal pustni tek po mestnem jedru Carnevalrun. 10. avgusta bo na vrsti priljubljeno veslaško tekmovanje Vogadamata (prijave tekmovalcev zbirajo na spletni strani). 12. septembra bo v muzeju Ugo Carà odprtje razstave Le quattro stagioni nella penisola di Muggia ob 40. obletnici miljske sekcije alpinističnega kluba CAI - SAG. Med junijem in septembrom, vsako tretjo soboto ter vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu, bo na Trgu Galilei zaživel tudi poletni sejem.