Minister Arčon na obisku v Trstu

Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se danes mudi v Trstu pri slovenski slovenski skupnosti v Italiji. Tržaški obisk je začel v Slovenskem stalnem gledališču, srečal se je s predstavniki društev obeh krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO) ter Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in Narodne in študijske knjižnice (NŠK).

Popoldne bo minister obiskal še Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Dijaški dom Srečko Kosovel in Tržaško knjižno središče. Delovni dan bo zaključil z obiskom Stadiona 1. maja, kjer se bo srečal s predstavniki Združenja slovenskih športnih društev (ZSŠDI). Ministra spremlja generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.