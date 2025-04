Minister Arčon narodni skupnosti in društvom izrazil hvaležnost

»Zelo sem zadovoljen, predvsem zato, ker čutim izredno hvaležnost v celotni narodni skupnosti, hkrati pa tudi sam izrekam hvaležnost za vse, kar društva počnejo v veliki meri prostovoljno in vidim, da sredstva, ki jih delovanju kot Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjamo, so dobro investirana in krepijo narodno skupnost na Tržaškem.« Podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je kljub deževnemu dnevu danes v Trstu preživel prijeten dan, poln pogovorov in stiskov rok, pa tudi napotkov in namigov za prihodnje korake.

Tržaški dan je bil posvečen spoznavanju pestre dejavnosti neštetih društev, združenj in ustanov, skozi katera slovenska narodna skupnost diha in živi. »Najbolj cenim in spoštujem zavedanje, da delajo na mladih in za mlade na različnih področjih, in se zavedajo, kako pomembno je, da se tako slovenska beseda kot aktivnosti prenašajo iz roda v rod, se ohranjajo in krepijo,« je dejal minister. Slišal je za težave in ovire, pa tudi za sanje, načrte in projekte, mnoge izmed katerih je seveda že poznal. Nekaj je bilo prošenj po pomoči, pa naj bo le za zagon in pospešitev birokratskega kolesja za uresničitev projektov. »Kot Republika Slovenija krepimo odnose s Furlanijo - Julijsko krajino ob pomoči in sodelovanju našega konzulata in si na vseh področjih prizadevamo, da pride do realizacije načrtov. Tu so naloge zelo razdeljene - urad pomaga z dodatnimi programi, določena ministrstva z investicijami in največ se seveda pričakuje od FJK in Republike Italije, da infrastrukturno pripomoreta, da se projekte uresniči.«