Minister Piantedosi počastil dan spomina

Dan spomina na žrtve holokavsta, ki ga vsako leto obeležujemo 27. januarja, je danes s svojim obiskom počastil minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi. Ta se je udeležil posveta na prefekturi, se ustavil ob tabli pod Mestno hišo, ki opozarja na razglasitev rasnih zakonov, in odprl zgodovinsko razstavo o preganjanju Judov v Trstu in Italiji. Še pred tem je minister s častnimi medaljami počastil pet tržaških deportirancev. Medalje so prevzeli njihovi svojci. Med svojim nagovorom pred predstavniki lokalnih oblasti je rekel, da ni naključje, da je italijanska vlada Trst uvrstila med osrednja mesta, v katerih bodo te dni z različnimi dogodki počastili dan spomina. »Izbira Trsta ni naključja, naša dolžnost je, da se spomnimo, da so bili rasni zakoni razglašeni tu in da se je tu začela tragedija italijanskih Judov. Nove generacije morajo to vedeti,« je dejal minister.

