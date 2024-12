Minister Salvini: Financirali bomo žičnico med Trstom in Krasom

Italijanski minister za infrastrukturo in trajnostno mobilnost Matteo Salvini je danes na obisku v Trstu, kjer na Pomorski postaji govori o velikih infrastrukturnih projektih v Italiji. Popoldne pa bo stopil na krov ro-ro ladje in poudaril pomen nove povezave z Egiptom.

Ob robu posveta je minister lokalnim novinarjem zagotovil, da bo njegovo ministrstvo financiralo gradnjo žičnice med Trstom in Krasom. Spomnimo, da je prav njegov resor septembra odločil, da projekta ne morejo podpreti s finančnimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Krajevne oblasti so se ob tisti priložnosti odpravile v Rim po pojasnila.

Tržaškemu županu Robertu Dipiazzi so takrat zagotovili, da bodo našli denar. Danes je minister res napovedal, da lahko projekt računa na italijanski državni denar. Salvini sklepa, da bi lahko dela za žičniško povezavo stekla poleti 2025 in da bi se lahko zaključila leta 2027.