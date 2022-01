Ministrica obiskala slovenske organizacije v Ul. Donizetti

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki se bo zvečer udeležila slovesnega odprtja prenovljene Peterlinove dvorane, je v popoldanskih urah obiskala društva in ustanove, ki delujejo v stavbi v Ul. Donizetti 3 in se pogovorila z njihovimi predstavniki. Ustavila se je med drugim v uredništvu Mladike, na sedežih Slavističnega društva, Zveze cerkvenih pevskih zborov, Sindikata slovenske šole, Slovenske Vincencijeve konference, Knjižnice Dušana Černeta, Radijskega odra, mladinskih skupin SKK in MOSP ter Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev, ki sta prireditelja večernega programa.