»Mir in svoboda neločljiva dela oblikovanja«

Plakat tržaškega oblikovalca Aleša Brceta je drugič prepričal strokovno žirijo svetovnega grafičnega bienala Golden Bee. To je eden izmed pomembnejših dogodkov na področju grafičnega oblikovanja, ki so ga v Rusiji prvič priredili leta 1992. Letos poteka že petnajstič, kar pomeni da je dosegel nezanemarljivih trideset let obstoja. Kljub jubileju pa je vse steklo nekoliko v zatišju oziroma manjšem obsegu, saj državo zaradi vojne v Ukrajini bremenijo številne prepovedi in ne uživa ravno velike popularnosti.

»Sami organizatorji niso vedeli, če bodo prireditev sploh speljali. Vseskozi pa so poudarjali, da to ni nikakršna ruska propaganda, temveč spodbuda za mir in svobodo, ki sta neločljiva sestavna dela oblikovanja,« je oblikovalec opisal letošnje vzdušje. Dogodek je bil zaradi danih razmer bolj skromen in zadržan; razstava se simbolno začenja s črno-belo paleto, ki jo na koncu zamenjata barva in svetloba.

Tržaški oblikovalec sicer ni odpotoval v Moskvo, v Rusijo »je odletel« le njegov plakat. Njegov prodor pa ni bil lahek, saj je strokovna komisija letos prejela skoraj 19.000 del iz 70 držav in jih izbrala le 853. Plakati so na ogled v Moskvi, razstave pa bodo potekale tudi v drugih mestih, kot so Arkhangelsk, Barnaul, Vladivostok, Tula, Kaliningrad, Krasnojarsk, Novosibirsk in Čeljabinsk.