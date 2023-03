MiraLAB, prostor znanja v miramarskem parku

Ponudba Miramarskega gradu in parka bo poslej še bogatejša. Včeraj so namenu predali večnamenski prostor, ki so ga poimenovali MiraLAB. Uredili so ga v enem od starih rastlinjakov, njegova prenova in oprema pa sta vredni okrog 200 tisoč evrov. Projekt, za katerim stoji arhitekturni biro Modlan iz Ramonsa, so financirali delno z ministrskim denarjem, delno pa z denarjem, ki ga je muzeju doniral Netflix, ko je pred časom v miramarskem parku snemal film Lift.

Večnamenski prostor je v družbi učencev nižje srednje šole Rossetti odprla direktorica Miramarskega muzeja Andreina Contessa, ki je dejala, da gre za zelo posebno pridobitev, saj bodo v novih prostorih lahko organizirali didaktične muzejske delavnice, predavanja in konference. Novi prostori se nahajajo v neposredni bližini gradiča, ki ga še obnavljajo, zasnovani pa so interaktivno. Kot je pred vhodom v nekdanji rastlinjak, kjer lahko obiskovalci občudujejo podobe različnih cvetlic (ki so del razstave Ars Botanica), povedala direktorica Contessa, bodo novi prostori uporabnikom omogočili aktivno udeležbo pri osvajanju novih znanj.

Prav zato so opremo zasnovali tako, da jo lahko premikajo in prilagajajo potrebam. »Gre za prostor, v katerem bodo šolarji in tudi družine z otroki lahko doživljali nove izkušnje in na inovativen način spoznavali dediščino, ki jo hrani naš muzej, ter floro parka,« je dejala Andreina Contessa in napovedala, da bodo do konca letošnjega leta postregli še z drugimi novostmi.