Mirko Sardoč županski kandidat Slovenske skupnosti

Slovenska skupnost je danes predstavila svojega županskega kandidata za junijske volitve v zgoniški občini. Neodvisni Mirko Sardoč predstavlja za stranko tradicijo in inovacijo. Bivši zgoniški župan, ki ga je pred desetimi leti nasledila sedanja županja Monica Hrovatin (takrat sta bila oba v vrstah Demokratske stranke), si želi prestopa v novo dobo sprememb in preseganja dosedanjih delitev. »Nisem spremenil svojih načel,« je poudaril, »spremenila se je stranka, v kateri sem v preteklosti deloval. Moj zgled so še vedno veliki politiki, kot sta bila Pertini in Berlinguer.«

Lista, v katero Slovenska skupnost vabi vse somišljenike, ki jim je pri srcu zgoniško ozemlje, bo nastopila z imenom Združena ekipa.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.