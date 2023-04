Lokalni policisti so na območju Svetega Justa opazili mlad par, ki se je v parku sumljivo obnašal. Ko je zagledal redarje, je mladostnik skušal neopazno skriti plastično škatlico med noge, vanjo je prej stresel neznano snov. Lokalnim policistom, ki sta ju ustavila, sta mladostnika izročila dve škatlici s štirimi grami marihuane in hašiša. Lokalni policisti so ju pospremili na na poveljstvo, kjer so ju ovadili zaradi posesti mamil za osebno uporabo.