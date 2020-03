Mlada cestarka, ki skrbi za varnost

Ko se peljemo po cestah, ki jih upravlja podjetje Anas, lahko večkrat srečamo cestarje, ki skrbijo za vzdrževanje in nadzorovanje cestnih odsekov. Med njimi je na Tržaškem tudi cestarka, 22-letna Alessia Pizziga, ki je službo nastopila januarja letos.

»Prijavila sem se na natečaj, ker sem v tistem obdobju bila brezposelna. Zame je to bil izziv, saj sem se hotela preizkusiti v nečem, ki je morda za žensko bizarno delo,« je povedala mlada Tržačanka.

Nad kratko a zanimivo delovno obdobje je Alessia že zelo navdušena: »Naša vloga je zelo pomembna, saj si ob nadzorovanju in vzdrževanju prizadevamo za varnost. Dejstvo, da se ta poklic pripisuje večinoma moškim, me sploh ne moti. Priznam pa, da so bili kolegi presenečeni, ko so me zagledali. Včasih si prevzamejo težja dela, prepričani, da jih sama ne bom izpeljala.« Dejansko pa je doslej uspešno opravila vse naloge, ki jih imajo cestarji, kljub vitki postavi.

»Poklic cestarke mi je zelo všeč,« je navdušeno povedala Alessia, »saj preživljam dneve na prostem in v dobri družbi. Delo pa je lahko včasih nevarno, saj smo vedno na cesti in kljub prometni signalizaciji niso vsi vozniki dovolj previdni. Čeprav nosimo rumene jope, se lahko zgodi, da nas ne vidijo. Zgodilo pa se je tudi, da so se vozniki ozrli in presenečeno opazili, da je med cestarji ženska.«