Mladenič pred policisti skočil v morje

Policisti so pretekli ponedeljek ovadili na prostosti 17-letnega mladeniča, državljana Tunizije, zaradi nezakonite posesti mamil, upiranja uradni osebi in posesti orožja. V okviru poostrenega nadzorovanja z namenom preprečevanja kaznivih dejanj v zvezi z mamili so v Miramarskem drevoredu blizu drugega Topolina ustavili tri tuje državljane. Med osebno preiskavo so policisti pri enem odkrili tri zavojčke mamila, ki jih je poskusil skriti v usta. Našli so tudi 8-centimetrski nož. Mladenič se je policistom z raznimi dejanji upiral, nazadnje je skočil v morje. Policisti so ga prijeli in pospremili na Kvesturo. V laboratoriju so ugotovili, da je v zavojčkih skrival 3,19 grama heroina, ki so jih zasegli in o dogodku obvestili sodno oblast.