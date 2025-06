Mladi iz Italije spoznavali bazovski šoht

Bazovski šoht je bil včeraj ena od etap spominskega potovanja po Italiji, Istri in Dalmaciji, na katero se je odpravilo 65 mladih iz vse Italije. Udeležence desetdnevne ekskurzije je izbrala Italijanska agencija za mladino, ki deluje v sklopu italijanskega vladnega urada za mladinsko politiko in civilno službo. Mladina med 18. in 25. letom starosti je v Trstu obiskala še Rižarno, nekdanje nacifašistično taborišče pri Sveti Soboti, ter Skladišče 26 v Starem pristanišču, kjer hranijo pohištvo in druge osebne predmete beguncev, ki so se po drugi svetovni vojni iz Istre umaknili v Italijo.

Po sledovih italijanske zapuščine v Istri in Dalmaciji

Med obiskom smo se pogovorili s Federico Celestini Campanari, predsednico Italijanske agencije za mladino. Kot je povedala, bodo izletniki v naslednjih dneh obiskali še Pulj, Reko, Zadar, Split in Dubrovnik, pri čemer bodo spoznavali tamkajšnjo zapuščino Beneške republike in italijanske prisotnosti na obali Istre in Dalmacije.

Ko smo jo vprašali, ali so organizatorji potovanja seznanjeni s slovensko-italijanskim zgodovinskim poročilom o odnosih med narodoma med letoma 1880 in 1956, je dejala, da njegovo vsebino poznajo. »Mladim želimo prikazati medvojno in povojno dogajanje v vsej njegovi kompleksnosti,« je povedala.