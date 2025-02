Mladi literati iskreno o ustvarjanju

V mali dvorani tržaškega Kulturnega doma bodo nocoj ob 20. uri gostili literarni večer iz cikla Ars teatralis, posvečenim mladim primorskim literatom, ki nastaja v sodelovanju s SSG, v neposrednem prenosu pa ga prenašata postaji Ars in Radio Trst A.

Večer z naslovom Čeprav bi lahko na travniku šteli zvezde v ospredje postavlja pet avtoric in avtorja, ki jim je skupno dvoje: vsi so Primorci in rojeni v 90. letih prejšnjega stoletja. Večino druži tudi udeležba na Festivalu mlade literature Urška, ki je za ustvarjalce velikokrat odskočna deska na poti do objave knjižnega prvenca. V tržaškem kulturnem domu bodo tako zaživeli poezija Ester Gomisel in Katarine Gomboc Čeh, odlomki proznih del Selme Skenderović, Mojce Petaros in Alexa Kame Devetaka ter izsek iz dramskega besedila Tamare Babić Nikiforov.

Režiser literarnega večera je Alen Jelen, sicer tudi idejni vodja cikla Ars teatralis. Pred dogodkom je takole strnil misli o ustvarjanju tega projekta: »V Ars teatralisu, ki sva ga pred leti oblikovala z direktorjem SSG v Trstu Danijelom Malalanom, bomo znova dali besedo mladim primorskim ustvarjalcem. Tako se vračamo k prvotni zamisli, da v radijsko-gledališkem dogodku predstavimo mlade ustvarjalce. Delovni naslov tega večera je bil Mlada Primorska. Alex K. Devetak pa je ta delovni naslov preoblikoval v bolj poetičnega, v verzi pesmi S. A. pesnice Ester Gomisel. Vrednost Ars teatralisa sta tudi sodelovanje in prijateljstvo. Nepozabni so literarni večeri v Gorici, Štandrežu, Celovcu, Monoštru, Špetru v Benečiji. In tudi stkane prijateljske vezi med Arsom, Radiom Trst A, Radijskim odrom in Radiom Agora.«

Razmišljanja o jeziku, ustvarjanju in življenju samozaposlenih v kulturi, ki so jih avtorice in avtor zaupali kameri, bodo na literarnem večeru vtkana med njihova dela, ki jih bodo na odru interpretirali Primož Forte, Nikla Petruška Panizon, Julia Berdon, Manica Maver in Tamara Stanese. Nastopajočim se bosta pridružila še violinistka Vera Sturman in pianist Simon Kravos.