Mladi se selijo v kraje, kjer so plače višje in je več priložnosti

Z mladim občinstvom so na poslovni konferenci Zamejske gospodarske koordinacije, ki je včeraj potekala v prostorih Visoke šole MIB, svoje življenjske korake in poglede delili tudi nekoliko mlajši gostje, ki so oblikovali drugi panel Zamejstvo skozi oči mladih, in sicer publicist Jadran Vecchiet, Mateja Clarici od ZKB mladi, ravnateljica doma za starejše v Babincih Ana Antolić, direktorica Porabje d.o.o. Anita Vajda in Simon Kummer iz SGZ Mladi iz Celovca.

Na podlagi svojih izkušenj in ankete o zaposlovanju mladih pripadnikov slovenske skupnosti v Italiji, ki je nastala ravno za to priložnost (odgovarjalo je 59 mladih), so gostje analizirali današnjo sliko mladih. V Porabju, na Koroškem, Hrvaškem in tudi v Italiji se mladi selijo tja, kjer so plače višje in kjer je več priložnosti za zaposlitev in za rast v delovnih okoljih - v Avstrijo torej ali v Slovenijo oz. še dlje, kjer je tudi delovno okolje bolj spodbudno.