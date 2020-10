Mladi športniki proti vladni uredbi (foto)

Lepo število mladih športnikov ob spremstvu staršev, vzgojiteljev in trenerjev je mirno in urejeno protestiralo na Trgu Verdi proti zadnji vladni uredbi. Želijo ponovno odprtje telovadnic. Mirno so hodili za levčkom - maskoto in držali v rokah kartonaste table z napisi, ki opozarjajo, da je šport koristen, zdrav in potreben. »Raje šport kot pametni telefon«, je bilo eno od gesel, ali pa, »šport omogoča dobro počutje za boj proti virusu«. Videti je bilo med drugim transparent društva Ginnastica triestina, enega od organizatorjev pobude.