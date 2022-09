Mladi verjamejo v Kraško ohcet

Če bi bile dovolj številke, bi lahko le navedli, da se je poroke na Tabru in sprevoda v nedeljo udeležilo rekordno število narodnih noš, kar 1060. Obračun letošnje Kraške ohceti, najbolj priljubljene in pomembne etnografske prireditve med Slovenci v Italiji, ki je po devetih letih odsotnosti razveselila res številne obiskovalce, pa je seveda veliko bolj bogat in razvejan od tega. Organizatorji, predsednik zadruge Naš Kras Edi Kraus, predsednica kulturnega društva Kraški dom Vesna Guštin in repentabrska županja Tanja Kosmina so dva tedna po prazniku razložili, kje po njihovem mnenju tiči recept letošnjega uspeha.

Za vsakim velikim dogodkom v prvi vrsti stojijo trud, pomoč, pa tudi darila mnogih skupin in posameznikov. Organizatorji Kraške ohceti zlasti izpostavljajo: novoporočenca Dano Puric in Ivana Kerpana, duhovnika Antona Bedenčiča, Ivana Žiberno za volovsko vprego oziroma prevoz bale, podjetje Mlinotest za sladkih tisoč krofov, družino Bizjak s Cola za pogostitev povabljenih gostov, vse osmičarje za sodelovanje in pogostitev in vse domačine, ki so v konstruktivnem in prijetnem duhu pomagali pri organizaciji vsega potrebnega. Seznam je resnici na ljubo še veliko daljši in bi lahko napolnil cel članek.

Prijetnih presenečenj je bilo za zvrhan koš. Med najlepšimi izmed teh so bili številni mladi v narodni noši. Oblekli so jih z dostojanstvom, ponosom in velikim spoštovanjem do naših običajev, v istem duhu so se tudi ravnali, je povzel Kraus. »Več mesecev so doma šivali, pripravljali noše in svoj čas posvečali različnim pripravam. Te so se izkazale za dragocene tudi, ker so še bolj povezale kar veliko družin,« je še poudaril. Veliko, morda nikoli toliko, je bilo tudi repentabrske mladine, ki je pomagala pred, med in po Kraški ohceti, je poudarila Vesna Guštin.