V Ul. Molino a Vento je sinoči okrog 21. ure padla mlada skuteristka, stara okrog 30 let. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jo prepeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti.