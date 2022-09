Mlado vdovo silil v prostitucijo

Karabinjerji so v okviru obmejnih kontrol na avtobusu, ki je vozil v Romunijo, prestregli 56-letnega romunskega državljana na begu. Ugotovili so, da mora v zaporu prestati 3 leta in 11 mesecev kazni zaradi izkoriščanja prostitucije in telesnih poškodb. Karabinjerji so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor.

Mlado vdovo z dvema otrokoma je občutno starejši moški nagovoril in zapeljal, češ da bo lahko on nadomestil očeta njenih otrok in da bosta lahko skupaj ustvarila družino. Idila pa ni dolgo trajala. Vseskozi je bil utrujen in mu ni bilo do dela, žensko pa je silil v prostitucijo, da bi lahko sploh nahranili družino. Če se je vrnila s skromnim zaslužkom, pri čemer je celo preštel število uporabljenih kondomov, jo je pretepel in oklofutal. Ženska je naposled zbrala dovolj poguma in ga je ovadila, pri čemer karabinjerji niso sporočili kraja in datuma kaznivega dejanja, moški pa je pobegnil in se je za njim izgubila vsakršna sled.