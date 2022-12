Policisti iz Milj so ovadili mladoletnega italijanskega državljana zaradi prikrivanja ukradenega blaga in upiranja javni osebi. Med rednim nadzorovanjem ulic in cest so ga ustavili med vožnjo na skuterju. Mladostnik je z nevarnim manevrom pobegnil in so ga začeli zasledovati. Ustavili so ga v Ul. Carpineto v Škednju, pri čemer je napadel enega od policistov. Ugotovili so, da je skuter ukraden. Vozilo so vrnili lastnici, mladoletnika pa so ovadili državnemu tožilstvu za mladoletne osebe.