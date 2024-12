Mladoletnikoma zasegli 22-centimetrski nož in verigo

V petek, 13. decembra, je tržaška kvestura v boju proti nezakonitim dejanjem, uživanju mamil in alkohola ter vandalstvu odredila izreden večerni nadzor nekaterih kritičnih mestnih predelov. Policisti so med drugim poostrili kontrole na Stari Mitnici, Trgu Garibaldi, Trgu Perugino, pri Sv. Jakobu, v Naselju Sv. Sergija, v Ul. Valmaura, na Trgu Venezia in v Ulici Torino. Postavili so tudi kontrolne točke na Kontovelu in v Križu, ter v sodelovanju s kriminalisti, v Devinu in na Opčinah, kjer so v zadnjem obdobju beležili več tatvin na domovih.

Skupno so legitimirali 153 ljudi, med katerimi je bilo 40 tujih državljanov. Pregledali so 32 vozil in obiskali osem javnih lokalov.

Med kontrolami v središču Trsta so policisti ovadili dva mladoletnika, stara 16 oz. 17 let, tuja državljana z urejenim statusom za bivanje na državnem ozemlju. Eden od njiju je imel pri sebi 22-centimetrski nož, drugi pa verigo. Tega so med drugim ovadili zaradi izdajanja lažne identitete, naložili pa so mu tudi kazen zaradi pijanosti.