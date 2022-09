Mladostnik padel z zidka v globino petih metrov

Gorski reševalci in gasilci so v minuli noči posredovali pri Sv. Alojziju, kjer je šestnajstletnik opolnoči v Ul. San Martino padel z zidka, na katerem je sedel z vrstnico, v grmičevje v globino kakih petih metrov. Na pomoč je poklical njegov oče. Do mladostnika so se reševalci spustili s pomočjo vrvi. Ko so ga dosegli in mu nudili prvo pomoč, so ga privezali in ga previdno spustili še kakih deset metrov do ceste, kjer ga je pričakal oče. Pospremil ga je v otroško bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so zdravniki ugotovili, da si je zlomil zapestje in je utrpel več odrgnin.