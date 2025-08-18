»Mlajšim želim sporočiti, kako težko je bilo živeti v Jugoslaviji«

Novinarka Marja Novak Vogrič je tri desetletja delala pri mednarodni tiskovni agenciji Reuters, kar jo je dodobra izčrpalo. V zadnjem obdobju pa je našla čas za pisanje svojega prvega leposlovnega dela, delno avtobiografskega romana Radost v travi, ki je izšel pri Kulturnem centru Maribor.

Ob praznovanju zavetnika sv. Roka je SKD Igo Gruden s partnerji priredil tudi kulturne dogodke. Roman Marje Novak Vogrič je bil protagonist petkovega večernega srečanja v župnijskem sadovnjaku. Z gostjo večera, ki je študirala novinarstvo v rodni Ljubljani, na ameriški univerzi Johns Hopkins in nato doktorirala na univerzi Westminster v Londonu (z disertacijo o spremembah v slovenskih medijih na prehodu iz socialističnega v tržni sistem), se je pogovarjal Gabriel Milic.

V svojem romanu obravnava Marja Novak Vogrič dve glavni temi, obe v dobri meri na podlagi lastnih življenjskih izkušenj: ljubezen na daljavo in življenje v Jugoslaviji tik pred njenim razpadom. Govor je o ljubljanski študentki v 80. letih prejšnjega stoletja, ki spozna mladeniča iz belgijskega Leuvna. V knjigi je več resničnih dogodivščin, kuliso pa predstavljajo življenjske razmere med propadanjem jugoslovanskega gospodarstva. Ob svoji čustveni izpovedi je avtorica namreč želela mlajšim bralcem predstaviti, »kako težko je bilo živeti v 80. letih v Jugoslaviji«. Ko sama sliši govoriti o »jugonostalgiji«, ki je delno sicer lahko upravičena, jo »zaboli srce«. Mladi namreč ne vedo, kako je živeti s 1250-odstotno inflacijo, kolikor je znašala leta 1989. Res je, da v Jugoslaviji ni bilo vse slabo: omenila je denimo skrb za pravice žensk, za kar je ravno Jugoslavija orala ledino. »Toda država ni funkcionirala, tudi zato se je razkrojila v krvi, česar nihče ni pričakoval,« je dejala izkušena novinarka .