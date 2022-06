Množičen shod proti žičnici

Ob 17.30 je s Trga Oberdan krenil množični protestni shod proti izgradnji žičniške povezave med Barkovljami in Opčinami. Demonstracijo je organiziral odbor No ovovia pod geslom Ovovia la grande bugia (žičnica velika goljufija).

Na protestu se je kljub deževnemu vremenu zbralo veliko ljudi, kar je preseglo pričakovanja tudi organizatorjev. Med njimi je opaziti tudi politike in okoljevarstvenike, prisotnih pa je zelo veliko mladih. Na shodu se je zbralo tudi veliko domačinov in Barkovelj in z Opčin, ki bi jih žičnica najbolj prizadela. Ob spremstvu glasbe, za katero skrbi tudi glasbena skupina trobentačev, se pomikajo proti Velikemu trgu.

Protestniki se bodo sprehodili po ulicah Carducci, Geppa in Roma do Borznega trga, nadaljevali pa po Ulici Einaudi do Trga Verdi, zaključek pa je predivden na Velikem trgu.