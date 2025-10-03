Množična udeležba na popoldanskem shodu za Palestino (VIDEO)

Tudi današnji popoldanski shod za Palestino, ki se je pričel ob 18. uri na Borznem trgu v Trstu, je množično obiskan. Prirejata ga sindikat USB in tržaško gibanje za pravice Palestincev. Sprva je tržaška kvestura naštela okrog 600 udeležencev, število pa je nato močno naraslo. Malo pred 19. uro so udeleženci z Borznega trga v sprevodu krenili na tržaške ulice, kjer so se jim pridružili številni mimoidoči in se je število postopno vsaj podvojilo.

Mobilizacija v podporo Palestini je tudi v Trstu, kot marsikje drugod po Italiji, občutena. Jutri, na dan, ko sta splošno stavko napovedala sindikata CGIL in USB, sindikat USB vabi na ploščad pred četrti vhod v tržaško pristanišče. Sindikat CGIL pa napoveduje shod po ulicah mestnega središča s pričetkom ob 9. uri pri tržaškem ljudskem vrtu. Po neuradnih informacijah so sicer v teku pogajanja med sindikatoma za združitev moči in enoten nastop na ulicah.