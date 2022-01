Železniški promet od vozlišča pri Benetkah v smeri Trst in Vidma je danes zjutraj močno upočasnjen zaradi posledic požara, ki se je vnel v bližini proge in je zajel nekatere tehnološke naprave. Nekatere povezave so ukinili in so uvedli nadomestno vožnjo z avtobusi, sicer so uredili obvoze, ki pa terjajo daljši vozni čas. Popravila poškodovanih naprav naj bi se zaključila do 13. ure.