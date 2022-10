Modri ferrari drvel po Trstu

Tržaški oboževalci najbolj znanih italijanskih športnih avtomobilov včeraj niso mogli verjeti svojim očem. Na Borznem trgu in Velikem trgu so lahko občudovali modri Ferrari 296 GTS. Snemali so namreč reklamni spot, ki bo na voljo na spletni strani revije Ferrari.

Avtomobil so ovekovečili tudi s fotografijami, ki jih bo avtomobilsko podjetje objavilo v zborniku za leto 2022. S spiderjem s šestcilindrskim motorjem je drvel španski dirkač Miguel Molina, ki tekmuje v prvenstvu GTE. Reklamno snemanje je drugače potekalo še v Goriških Brdih in v gradeški laguni.